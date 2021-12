Aumentan la indigencia en el último año

Esta población flotante incrementó en el último año, ya que las secuelas de la crisis por el Covid-19, orillaron a muchos mexicanos dejar su ciudad natal con el propósito de encontrar mejores oportunidades de conseguir una vida digna.

Es por eso que el número de personas en situación de calle aumentó en Hermosillo, según los datos del último censo realizado en el 2018 por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, reveló que había 930 personas indigentes, informó Claudia Eugenia Villa Hernández.

La Directora del Centro Galilea en la capital sonorense, reiteró que este número ya no es el correcto, ya que la crisis sanitaria y económica, incrementó esta cifra a un aproximado de mil 200 personas indigentes en la ciudad.

"A raíz de la contingencia los niveles de pobreza han aumentado considerablemente y por ende las personas de indigencia han aumentado, ahorita estamos en una población entre mil 100 a mil 200 personas en situación de calle", dijo.

Aseguró que las procedencias de estos individuos principalmente son de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sinaloa y Puebla, sin embargo, también han identificado a muchos que vienen de los países del sur de américa latina.

Indicó que son dos las razones por las que estos indigentes llegan a Hermosillo, una de ellas es porque buscan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos con el sueño americano para tener una vida mejor.

El segundo motivo por el cual dejan a sus familias, es porque en el sur de México existe la idea de que en Sonora está la famosa Calle Doce ubicada en el Poblado Miguel Alemán, donde encontrarán mucho trabajo en la pizca de la uva o en la recolección de nuez, pero cuando llegan a la entidad, se topan que la situación no es tan fácil como se las plantearon.

Villa Hernández, informó que en el centro que ella dirige hay un total de 26 individuos en circunstancias de calle, donde les brindan una asistencia integral, servicio médico a través de enfermeras voluntarias, así mismo se les otorga una atención terapéutica con un psicólogo, ya que ellos viven situaciones muy impactantes que los dejan marcados.

"Tenemos historias muy bonitas de personas que los creían muertos por 20 años, por ejemplo, Javier de Atlixco Puebla, se localizó a su familia y nos comentaron que su hermano había fallecido hace años y le comentamos que estaba en albergue en Hermosillo y se hace el encuentro", puntualizó.

Este albergue se fundó el 12 de diciembre del 2020, y en casi un año de operación han logrado reinsertar a 78 ciudadanos al área laboral o bien, regresarlos a sus lugares natales, porque el principal objetivo del Centro Galilea es integrarlos a una vida productiva.

Agregó que con el Gobierno Municipal lograron formar alianza y fueron adoptados como un programa del DIF Hermosillo, con el cual pudieron mandar a 200 personas a sus lugares de origen el mes pasado, y el próximo dos de diciembre se tiene programado regresar a un aproximado de 100 personas más.

"Me siento muy bendecida, muy afortunada, muy comprometida, no es un trabajo nada fácil porque ellos traen cargando una historia de vida tremenda, entonces entender esas problemáticas cuesta mucho, pero finalmente me siento muy feliz de poder realizar esta obra", expresó.

Finalizó con una invitación a toda la comunidad sonorense que esté interesada en participar como voluntarios a que se acerquen a sus instalaciones ubicadas por la calle Tepic número 20, colonia Palo Verde, al sur de la ciudad, o puede enviar un mensaje a través de las redes sociales de Casa Galilea en Facebook, Instagram y TikTok.