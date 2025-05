Aumenta la desesperación en ejidos del sur de Sonora

Alrededor de dos mil integrantes de más de diez comisariados ejidales de las zonas de Pueblo Mayo y Bacame, al norte del municipio de Navojoa, endurecerán sus demandas de apoyo ante el problema de la sequía.

Balvanedo Fuentes Cuén, ejidatario y líder social de Pueblo Mayo, afirmó que no ha habido ayuda económica directa, a pesar de que la han solicitado en muchas ocasiones a las autoridades, además de que el programa de rastreo fitosanitario no los benefició.

"No pudimos rentar las tierras por falta de siembras, no tenemos ingresos, la gente está desesperada, está muy crítica la cosa y, mientras tanto, la Secretaría de Agricultura todavía nos sale con que no metimos la solicitud de manera formal", señaló.

Indicó que, entre los ejidos afectados, están División del Norte, Lázaro Cárdenas, Mártires Campo 60, Pesqueira, Pueblo Mayo, Agustín Melgar, Bacame, entre otros.

Informó que los representantes de esos comisariados sostendrán una reunión en los próximos días, para tomar acuerdos sobre las nuevas estrategias de presión encaminadas a lograr los apoyos mencionados.

Fuentes Cuén mencionó que también están pidiendo ayuda para la rehabilitación de pozos que están inactivos y así tener algunas alternativas de cultivo.

Asimismo, hizo notar que todos los años los ejidatarios aportan lo correspondiente al impuesto predial ejidal, pero esto no se ha reflejado en beneficios para ellos, "y ahora es cuando más lo necesitamos".

Recordó que desde finales del año pasado expusieron la problemática a la titular de la Sagarhpa, Célida López Cárdenas, "pero seguimos sin tener una respuesta positiva".

"El sector social del campo sigue estando muy relegado": Balvanedo Fuentes