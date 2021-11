Aceptó que la construcción de las nuevas oficinas de la paramunicipal fue una decisión que tomó la exalcaldesa, al ser la presidenta de la Junta de Gobierno del Oomapasn, a pesar de la crisis financiera por la que atravesaba en su momento.

Noticia Relacionada Aseguran que exalcaldesa de Navojoa operaba en el Oomapasn

PUBLICIDAD

Gilberto Reyes atribuyó la baja en los ingresos por el pago del servicio de agua a los conflictos sindicales y a la pandemia por el Covid-19, que llevaron al Organismo Operador a no ponerse al corriente con el Infonavit, no pagar derechos de agua a la Conagua, no dar mantenimiento a algunos pozos, no pagar a proveedores, ni a entregar las aportaciones a Cruz Roja y Bomberos.

"Los conflictos sindicales y la pandemia no nos permitieron diseñar programas y proyectos para aumentar la captación de ingresos en la paramunicipal", respondió.

El exfuncionario dijo no estar enterado de que exista una Ley de Disciplina Financiera, que prohíbe a las administraciones dejar deuda a corto plazo a la siguiente.

"¿Está enterado o conoce la Ley de Disciplina Financiera?", se le cuestionó, y respondió "Yo creo que sí".

El exdirector de Oomapasn dijo desconocer a Víctor Gerardo Valdez Márquez, quien tenía un sueldo en la nómina de 835 pesos diarios (25 mil 050 mensuales), pero que nunca se supo nada de él.

También se le cuestionó la poca transparencia que hubo en las tres transferencias de recursos económicos que hizo el Ayuntamiento a Oomapasn por casi 30 millones de pesos en tres años, para mejorar la estabilidad financiera; sin embargo, nunca hubo correcciones por parte de la Junta de Gobierno.

Se ventiló, además, que el activo fijo reportado en el proceso entrega-recepción no coincide con la existencia física de bombas y equipos que no se encontraron registrados en el inventario.

Asimismo, Reyes Aldama reconoció que nunca existió una bitácora de movimiento de equipo.

"Sí estoy enterado de eso", reiteró el exdirector del Organismo Operador durante su comparecencia, la cual duró cerca de 40 minutos.