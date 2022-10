Apoyan prohibición de agroquímicos

Sin embargo, aclaró que esa medida debe aplicarse en forma gradual a fin de dar oportunidad a los agricultores para implementar nuevas alternativas de protección de sus cultivos.

Señaló que la leucemia y otras enfermedades son causadas en buena medida por la contaminación del medio ambiente provocada por el uso indiscriminado de plaguicidas y otros productos.

Reconoció que en los últimos años se ha avanzado en el control de los agroquímicos, pero el problema persiste, por lo que es importante que legisladores federales estén buscando una solución.

Ibarra Borbón mencionó que, de acuerdo a estudios realizados por diversos organismos, sobre plaguicidas peligrosos usados en el sur de la entidad, nueve de las diez sustancias más utilizadas presentan toxicidad aguda y crónica, que afectan al ecosistema y son cancerígenos.

Dijo también que los agroquímicos no son manejados adecuadamente por los trabajadores, quienes no usan el equipo de protección personal, además de que no son capacitados y muchos laboran en forma temporal.

Consideró que "ya no deben imponerse los grandes intereses económicos y políticos sobre lo más preciado que tenemos, que es la salud de la gente, como en este caso la del Valle del Mayo".

"Debe existir un equilibro, donde no se afecte a la población, ni tampoco la agricultura y los alimentos, sobre todo en una región como la nuestra, que depende del campo", agregó Máximo Ibarra.