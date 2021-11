Una estudiante del Instituto Tecnológico de Hermosillo ( ITH ), obtuvo la medalla individual Right Stuff, que la reconoce con las cualidades necesarias para ser astronauta del International Air and Space Program.

Se trata de Lizbeth Ung Campillo, quien cursa el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el ITH y recibió este premio que otorga el campamento IASP que tiene como sede el US Rocket Center en Huntsville, Alabama.

Noticia Relacionada Alumna del ITH es la mejor en el campamento de la NASA

PUBLICIDAD

"El ser reconocido entre 120 participantes fue muy bonito, la verdad yo no me lo esperaba, ni siquiera sabíamos de esa selección, y cuando me lo entregaron me sorprendí porque estaba haciendo algo bien", expresó.

Comentó que el poder compartir experiencias con estudiantes de México, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, El Salvador y la India, fue algo gratificante y que le dio la oportunidad de conocer la forma de trabajo que existe en esas naciones.

Puntualizó que el reconocimiento que le hicieron fue por tener las mejores cualidades en trabajar en equipo, lealtad, liderazgo y habilidades comunicativas, que sobresalieron entre todos los competidores.

Manifestó que, a una semana de distancia, las experiencias adquiridas durante este programa fueron muy gratificante no solo a nivel académico sino personal y profesional.

Dicho campamento fue organizado por la NASA, Aexa y Agencia Espacial Mexicana que se desarrolló del 14 al 20 de noviembre, en el participaron 27 estudiantes del Tecnológico de Hermosillo quienes fueron seleccionados tras una convocatoria que se lanzada en 2019.

Actualmente hay 37 estudiantes del ITH que participaran en la edición 2022 para probar sus capacidades aeronáuticas.