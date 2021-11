Adulto mayor denuncia burocracia en Bienestar

Es el caso del señor Arnulfo Arce Corral, de 87 años, que no ha podido cobrar 2 mil pesos bimestrales desde abril de 2020 en Banorte, luego de extraviar el plástico.

A pesar que perdió la tarjeta bancaria, un tiempo pudo recibir el apoyo a través de una hoja autorizada por Bienestar, pero después ya no pudo hacerlo y se quedó sin el recurso.

Comentó que luego de perder su tarjeta, la reportó a la institución bancaria y a la oficina de Bienestar, pero a la fecha sigue sin recibir ninguna información sobre los pagos acumulados que no ha podido cobrar.

"He dado vueltas como no tienes una idea, he ido a Hermosillo para reportar el extravío de mi tarjeta, así como al banco y a la oficina de Bienestar en Navojoa, pero nadie me da una respuesta.Ocupo ese dinerito para vivir, mis vecinos son los que me acercan un plato de comida. Me van a pagar cuando me muera de hambre", reprochó.

Don Arnulfo Arce vive solo en la comunidad de Bahuises, al norte de Navojoa y señala que ha buscado trabajo para generar ingresos que le ayuden a comprar comida, pero por su avanzada edad en todas partes lo han rechazado.

"Yo he querido trabajar, pero por mi edad nadie me acepta. Ojalá que la autoridad pueda resolver mi caso, porque de eso depende que tenga alimento en mi casa", mencionó.

El encargado de la Oficina de Bienestar admitió que en esta situación se encuentran muchas personas de los municipios de la Región del Mayo.

"Hay un proceso que el Gobierno Federal lleva a cabo para quienes pierden su tarjeta bancaria, por lo pronto, tenemos conocimiento del caso del señor Arnulfo Arce, de hecho, se le está dando seguimiento", comentó.