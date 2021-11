A rendir cuentas llamarán a Rosario Quintero Borbón

También, se incluyó la comparecencia del extesorero Julio César García Cayetano; Alejandro Quiroz Agüero, ex titular de la SIUE; Adela Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos; Antonio Sánchez Martínez, ex director de Comunicación Social; Rafael García, ex contralor municipal; Abel Felipe Merino Aragón, ex director Jurídico; Gilberto Reyes Aldama y Mario Glen Soto Zazueta, ex director general y director administrativo de Oomapasn, respectivamente.

El regidor de Morena y presidente de la Comisión Especial Plural, Héctor Salazar Rojas, dijo que tras la elaboración del dictamen se encontraron desfalcos y desvíos de recursos públicos por parte de la pasada administración.

"Queremos hacerle justicia a Navojoa, en este dictamen vimos malos manejos financieros en la pasada administración, ahí están los resultados que elaboró con mucho trabajo y esfuerzo un grupo de compañeros en losque nos muestran las anomalías", expresó.

El dictamen que se aprobó será turnado a la Fiscalía Anticorrupción, al Órgano de Control del Gobierno del Estado de Sonora y otras instancias, para que se les dé puntual seguimiento a las observaciones.

"Estas instancias ya están avisados y solo están esperando el dictamen para empezar a realizar las investigaciones correspondientes", dijo el alcalde "Mayito" Martínez.

Los exfuncionarios tendrán que responder a cada uno de los cuestionamientos que los regidores harán en sala de Cabildo con la finalidad de llevar un proceso con plena transparencia, de acuerdo a las observaciones y anomalías detectadas en cada una de las dependencias y paramunicipales.

En el dictamen elaborado se constatan gastos excesivos en combustible, sueldos muy altos de trabajadores sindicalizados, falta de control de estados bancarios en Tesorería, pago de horas extras, facturaciones que realizaban como proveedores de medios familiares de un exfuncionario, entre muchas otras irregularidades y tropelías.

COMPARENCIA POR DÍA Y HORA

Rosario Quintero Borbón.- Miércoles 10 de noviembre a las 12:00 de la tarde.

Julio César García Cayetano.- Miércoles 10 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

Alejandro Agüero Quiroz y Gilberto Reyes.- Lunes 8 de noviembre a las 10:00 de la mañana y 12:00 de la tarde.

Abel Felipe Merino Aragón.- Martes 9 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

José Antonio Sánchez Martínez.- Martes 9 de noviembre a las 12:00 de la tarde.

Adela Gutiérrez.- Martes 9 de noviembre a las 14:00 horas de la tarde.

Mario Glen Soto Zazueta.- Jueves 11 de noviembre a las 11:00 de la mañana.

Rafael García Gómez.- Jueves 11 de noviembre a las 12:00 de la tarde.