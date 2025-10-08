Muere uno de dos sujetos que se enfrentaron a elementos de la AMIC en Ciudad Obregón

Producto de las lesiones que sufrió durante un enfrentamiento armado con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Daniel Alberto B. M. dejó de existir mientras recibía atención médica en un hospital.

El joven de 29 años de edad, fue uno de los dos sujetos que durante la mañana del martes protagonizaron la refriega con policías ministeriales en la calle Valle Cempoal, en la colonia Valle Dorado de Ciudad Obregón.

Desde que ingresó al nosocomio, su estado de salud se reportó como grave, debido a que tenía impactos de bala en el cráneo y uno de sus hombros.

En cuanto a su compañero; Luis Fernando N. M. de 29 años, continúa bajo observación médica y con custodia policiaca.

Como oportunamente se dio a conocer, ambos sujetos fueron localizados en una vivienda que los elementos de la AMIC se disponían a catear.

Para intentar escapar abordaron un sedán Honda City de color blanco, y comenzaron a disparar contra los ministeriales, quienes repelieron el ataque.

PODRÍAN ESTAR IMPLICADOS EN ATAQUE A MENORES DE EDAD

De manera extraoficial, trascendió que los dos jóvenes podrían estar implicados en el ataque armado que se registró la noche del sábado en la colonia Posada del Sol; donde un menor de edad falleció y tres más resultaron lesionados, por lo que la diligencia de cateo, podría formar parte de las investigaciones en torno a ese crimen.