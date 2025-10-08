  • 24° C
Policiaca

Muere uno de dos sujetos que se enfrentaron a elementos de la AMIC en Ciudad Obregón

El joven de 29 años de edad dejó de existir en el hospital; tenía impactos de bala en el cráneo y un hombro

Oct. 08, 2025
Producto de las lesiones que sufrió durante un enfrentamiento armado con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Daniel Alberto B. M. dejó de existir mientras recibía atención médica en un hospital.

El joven de 29 años de edad, fue uno de los dos sujetos que durante la mañana del martes protagonizaron la refriega con policías ministeriales en la calle Valle Cempoal, en la colonia Valle Dorado de Ciudad Obregón.

Desde que ingresó al nosocomio, su estado de salud se reportó como grave, debido a que tenía impactos de bala en el cráneo y uno de sus hombros.

En cuanto a su compañero; Luis Fernando N. M. de 29 años, continúa bajo observación médica y con custodia policiaca.

Como oportunamente se dio a conocer, ambos sujetos fueron localizados en una vivienda que los elementos de la AMIC se disponían a catear.

Para intentar escapar abordaron un sedán Honda City de color blanco, y comenzaron a disparar contra los ministeriales, quienes repelieron el ataque.

PODRÍAN ESTAR IMPLICADOS EN ATAQUE A MENORES DE EDAD

De manera extraoficial, trascendió que los dos jóvenes podrían estar implicados en el ataque armado que se registró la noche del sábado en la colonia Posada del Sol; donde un menor de edad falleció y tres más resultaron lesionados, por lo que la diligencia de cateo, podría formar parte de las investigaciones en torno a ese crimen.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

