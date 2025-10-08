  • 24° C
Policiaca

Detienen a cuatro personas en Hermosillo; aseguran drogas y armas

Durante el operativo también se aseguró un automóvil; todo fue remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes

Oct. 08, 2025
Detienen a cuatro personas en Hermosillo; aseguran drogas y armas

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en Hermosillo, durante un operativo desplegado por la Policía Estatal y elementos de la Marina.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la colonia Mártires de Cananea, cuando los agentes detectaron una vagoneta de color blanco, de la marca Chevrolet.

imagen-cuerpo

Luego de marcarles el alto y revisar la unidad, fueron localizadas mil 400 dosis de drogas, dos armas cortas, dos cargadores, 32 cartuchos útiles, un par de celulares y dos carteras.

Lo anterior, así como las cuatro personas y el vehículo en el que viajaban, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

