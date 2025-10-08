Detienen a cuatro personas en Hermosillo; aseguran drogas y armas

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en Hermosillo, durante un operativo desplegado por la Policía Estatal y elementos de la Marina.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la colonia Mártires de Cananea, cuando los agentes detectaron una vagoneta de color blanco, de la marca Chevrolet.

Luego de marcarles el alto y revisar la unidad, fueron localizadas mil 400 dosis de drogas, dos armas cortas, dos cargadores, 32 cartuchos útiles, un par de celulares y dos carteras.

Lo anterior, así como las cuatro personas y el vehículo en el que viajaban, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.