  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
Policiaca

Termina búsqueda de Edgar Alonso, desaparecido en Ciudad Obregón

Los restos del joven fueron hallados por las Guerreras Buscadoras de Cajeme en agosto de este año

Oct. 08, 2025
Después de más de dos años, terminó la búsqueda de Edgar Alonso Castro Acuña, quien había sido reportado como desaparecido en Ciudad Obregón.

La última vez que el joven fue visto con vida, fue el 1 de abril del 2023, en la colonia Los Presidentes.

El pasado 11 de agosto, las Guerreras Buscadoras de Cajeme encontraron su cuerpo sepultado clandestinamente en el traspatio de una vivienda del fraccionamiento Rincón del Valle; sin embargo, dos meses después se estableció su identidad por medio de pruebas de ADN.

Luego de terminar con las indagatorias, la tarde del martes la Fiscalía del Estado entregó los restos del joven a sus familiares.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

