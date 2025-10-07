  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Balaceras en Culiacán dejan 6 muertos: 5 presuntos criminales y un policía

Se aseguró un vehículo utilizado en el ataque y armamento de uso exclusivo del Ejército

Oct. 07, 2025
Distintas corporaciones tuvieron que intervenir. Foto: Aristegui Noticias.
Distintas corporaciones tuvieron que intervenir. Foto: Aristegui Noticias.

Dos enfrentamientos armados ocurridos este lunes en Culiacán, Sinaloa, dejaron un saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos y un policía estatal muerto, además de un agente herido.

El primer ataque ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial del Fraccionamiento Stanza Cantabria, donde civiles armados atacaron a elementos de la Policía Estatal Preventiva, provocando la muerte de un uniformado.

Tras la agresión, autoridades estatales y federales implementaron un operativo conjunto de búsqueda e inteligencia, que los condujo a una vivienda en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, donde se ocultaban los presuntos responsables.

imagen-cuerpo

ABATEN A PRESUNTOS CRIMINALES

Al arribar al sitio, las fuerzas de seguridad fueron recibidas a tiros. En la respuesta, cinco presuntos miembros de un grupo criminal fueron abatidos, según el reporte oficial. También se informó de un policía herido, quien se encuentra fuera de peligro; no se precisó a qué corporación pertenece.

En el lugar del segundo enfrentamiento se aseguró un vehículo utilizado en el ataque y armamento de uso exclusivo del Ejército. La Fiscalía General de la República ya inició las investigaciones correspondientes.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Agentes de la AMIC detienen a dos tras enfrentamiento en Ciudad Obregón
Policiaca

Agentes de la AMIC detienen a dos tras enfrentamiento en Ciudad Obregón

Octubre 07, 2025

Trascendió que los ministeriales se disponían a realizar un cateo cuando ocupantes de un sedán blanco les dispararon; ambos sujetos salieron heridos

Hallan a dos personas amarradas en vivienda del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan a dos personas amarradas en vivienda del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón

Octubre 07, 2025

Solo una de las víctimas fue llevada al hospital para valoración médica

Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por exagentes de la AMIC
Policiaca

Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por exagentes de la AMIC

Octubre 07, 2025

Los expolicías ministeriales habrían disparado por error contra un abogado en la ciudad de Hermosillo