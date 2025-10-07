Balaceras en Culiacán dejan 6 muertos: 5 presuntos criminales y un policía

Dos enfrentamientos armados ocurridos este lunes en Culiacán, Sinaloa, dejaron un saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos y un policía estatal muerto, además de un agente herido.

El primer ataque ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial del Fraccionamiento Stanza Cantabria, donde civiles armados atacaron a elementos de la Policía Estatal Preventiva, provocando la muerte de un uniformado.

Tras la agresión, autoridades estatales y federales implementaron un operativo conjunto de búsqueda e inteligencia, que los condujo a una vivienda en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, donde se ocultaban los presuntos responsables.

ABATEN A PRESUNTOS CRIMINALES

Al arribar al sitio, las fuerzas de seguridad fueron recibidas a tiros. En la respuesta, cinco presuntos miembros de un grupo criminal fueron abatidos, según el reporte oficial. También se informó de un policía herido, quien se encuentra fuera de peligro; no se precisó a qué corporación pertenece.

En el lugar del segundo enfrentamiento se aseguró un vehículo utilizado en el ataque y armamento de uso exclusivo del Ejército. La Fiscalía General de la República ya inició las investigaciones correspondientes.