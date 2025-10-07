  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
Policiaca

Hallan a dos personas amarradas en vivienda del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón

Solo una de las víctimas fue llevada al hospital para valoración médica

Oct. 07, 2025
Policías municipales y elementos de la Marina hallaron a las víctimas dentro de un domicilio (foto: Ronny Camacho)
La mañana de este martes se desplegó un fuerte operativo en el fraccionamiento el Campanario, luego de que se reportara que en una vivienda se encontraban dos personas maniatadas y pidiendo ayuda.

Después de recorrer varias calles del citado asentamiento ubicado al oriente de Ciudad Obregón, policías municipales y elementos de Marina encontraron a las víctimas en un domicilio ubicado en calle Santa Rosa y San Martín.

Los agentes procedieron a forzar la puerta para entrar, y una vez que arribaron los paramédicos de Cruz Roja, se encargaron de revisar a ambas personas, pero solamente trasladaron a una de ellas a revisión médica. Por su parte, los oficiales tomaron nota del hecho, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

