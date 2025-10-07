Hallan a dos personas amarradas en vivienda del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón

La mañana de este martes se desplegó un fuerte operativo en el fraccionamiento el Campanario, luego de que se reportara que en una vivienda se encontraban dos personas maniatadas y pidiendo ayuda.

Después de recorrer varias calles del citado asentamiento ubicado al oriente de Ciudad Obregón, policías municipales y elementos de Marina encontraron a las víctimas en un domicilio ubicado en calle Santa Rosa y San Martín.

Los agentes procedieron a forzar la puerta para entrar, y una vez que arribaron los paramédicos de Cruz Roja, se encargaron de revisar a ambas personas, pero solamente trasladaron a una de ellas a revisión médica. Por su parte, los oficiales tomaron nota del hecho, para los fines legales correspondientes.