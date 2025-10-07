  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Agentes de la AMIC detienen a dos tras enfrentamiento en Ciudad Obregón

Trascendió que los ministeriales se disponían a realizar un cateo cuando ocupantes de un sedán blanco les dispararon; ambos sujetos salieron heridos

Oct. 07, 2025
Personal de Cruz Roja trasladó a los heridos a un hospital, donde reciben atención médica mientras están bajo custodia policiaca (Foto: Ronny Camacho)
Personal de Cruz Roja trasladó a los heridos a un hospital, donde reciben atención médica mientras están bajo custodia policiaca (Foto: Ronny Camacho)

Bajo observación médica y custodia policiaca, permanecen dos jóvenes hombres que durante esta mañana se enfrentaron a balazos con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Crimina (AMIC).

Se trata de Luis Fernando N. M. y Daniel Alberto B. M., ambos de 29 años de edad. El primero de ellos presentó heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en región lumbar derecha superior y en región pélvica superior derecha, mientras que el segundo tiene lesiones en región parietal, hombro izquierdo región posterior y brazo derecho.

Sobre los hechos, trascendió que los policías ministeriales se disponían a ejecutar una orden de cateo en calle valle del Cempoal entre Valle Fértil y valle Buffel, donde se encontraban los dos individuos, quienes intentaron escapar a bordo de un sedán Honda City mientras les disparaban.

imagen-cuerpo

Tras repeler el ataque, los dos sujetos fueron detenidos; sin embargo, tuvieron que ser llevados a recibir atención médica.

imagen-cuerpo

En cuanto al automóvil que tripulaban, fue asegurado, y se especuló que en su interior había armas de fuego.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Hallan a dos personas amarradas en vivienda del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan a dos personas amarradas en vivienda del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón

Octubre 07, 2025

Solo una de las víctimas fue llevada al hospital para valoración médica

Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por ex agentes de la AMIC
Policiaca

Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por ex agentes de la AMIC

Octubre 07, 2025

Los ex policías ministeriales habrían disparado por error contra un abogado en la ciudad de Hermosillo

Muere joven ahogado en playa de San Carlos
Policiaca

Muere joven ahogado en playa de San Carlos

Octubre 07, 2025

El occiso estaba extraviado desde la madrugada del domingo, cuando se metió al mar, presuntamente bajo los efectos del alcohol