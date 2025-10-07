Agentes de la AMIC detienen a dos tras enfrentamiento en Ciudad Obregón

Bajo observación médica y custodia policiaca, permanecen dos jóvenes hombres que durante esta mañana se enfrentaron a balazos con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Crimina (AMIC).

Se trata de Luis Fernando N. M. y Daniel Alberto B. M., ambos de 29 años de edad. El primero de ellos presentó heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en región lumbar derecha superior y en región pélvica superior derecha, mientras que el segundo tiene lesiones en región parietal, hombro izquierdo región posterior y brazo derecho.

Sobre los hechos, trascendió que los policías ministeriales se disponían a ejecutar una orden de cateo en calle valle del Cempoal entre Valle Fértil y valle Buffel, donde se encontraban los dos individuos, quienes intentaron escapar a bordo de un sedán Honda City mientras les disparaban.

Tras repeler el ataque, los dos sujetos fueron detenidos; sin embargo, tuvieron que ser llevados a recibir atención médica.

En cuanto al automóvil que tripulaban, fue asegurado, y se especuló que en su interior había armas de fuego.