  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
Policiaca

Muere joven ahogado en playa de San Carlos

El occiso estaba extraviado desde la madrugada del domingo, cuando se metió al mar, presuntamente bajo los efectos del alcohol

Oct. 07, 2025
La mañana de este martes, fue hallado el cadáver de un hombre en la Bahía de San Carlos, lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencias.

Lo anterior sucedió poco antes de las 07:00 horas, frente a la Playa Incluyente, sitio en el que trabajó personal de Rescate Acuático del Departamento de Bomberos de Guaymas para recuperar el cuerpo.

Se informó que el occiso respondía al nombre de Luis Ángel H. de 20 años de edad y originario de la Ciudad de México.

El joven; que trabajaba en una constructora, se encontraba extraviado desde la madrugada del domingo, cuando se metió al mar, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Peritos de la Fiscalía del Estado se encargaron de trasladar el cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia para los fines legales pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

