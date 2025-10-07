  • 24° C
Policiaca

Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por exagentes de la AMIC

Los expolicías ministeriales habrían disparado por error contra un abogado en la ciudad de Hermosillo

Oct. 07, 2025
Hasta un millón de pesos, es la recompensa que la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) ofrece a quien brinde información que lleve a la captura de Miguel Ángel Palafox López y Argel Azael Luna Delgado.

Los exelementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se encuentran prófugos de la justicia, luego de que presuntamente dispararan por error en contra de un abogado en la ciudad de Hermosillo.

El hecho se registró el pasado 24 de mayo en la colonia Adolfo López Mateos, donde ejecutaban una orden de cateo, cuando dispararon en contra del conductor de un sedán de color gris de la marca Toyota.

Por tal motivo, se les acusa de la probable comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa e incumplimiento de deber legal.

Cualquier información sobre el paradero de los ex policías, debe proporcionarse al número 66-22-89-88-00, extensión 15340 y 15343, o al correo: sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

