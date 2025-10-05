  • 24° C
Policiaca

Balean a menores en Posada del Sol, al poniente de Ciudad Obregón

Elementos policiacos y militares desplegaron un operativo en la zona; sin embargo, no lograron ubicar a los responsables

Oct. 05, 2025
Tres jóvenes de 16 años de edad, fueron atacados a balazos cuando se encontraban afuera de una vivienda en el fraccionamiento Posada del Sol.

El atentado sucedió a las 22:00 horas, en calle Posada Santa Martha y Santa Cristina, al poniente de Ciudad Obregón, pero el estruendo de las armas de fuego resonó en varias colonias de la zona, como Las Fuentes, Torres de París y Libertad.

Las víctimas, fueron identificadas como Dalia Astrid E. C., Ángel V. T., y Fredy H. C., quienes fueron trasladados a un hospital, donde quedaron bajo observación médica y custodia policiaca.

De manera extraoficial, trascendió que hubo una cuarta víctima, sin embargo, la versión no fue confirmada por autoridades.

Mientras personal de la Fiscalía realizaba las investigaciones pertinentes en la escena, elementos policiacos y militares desplegaron un operativo en la zona, sin embargo, los responsables del ataque no fueron localizados.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

