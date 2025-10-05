Balean a menores en Posada del Sol, al poniente de Ciudad Obregón

Tres jóvenes de 16 años de edad, fueron atacados a balazos cuando se encontraban afuera de una vivienda en el fraccionamiento Posada del Sol.

El atentado sucedió a las 22:00 horas, en calle Posada Santa Martha y Santa Cristina, al poniente de Ciudad Obregón, pero el estruendo de las armas de fuego resonó en varias colonias de la zona, como Las Fuentes, Torres de París y Libertad.

Las víctimas, fueron identificadas como Dalia Astrid E. C., Ángel V. T., y Fredy H. C., quienes fueron trasladados a un hospital, donde quedaron bajo observación médica y custodia policiaca.

De manera extraoficial, trascendió que hubo una cuarta víctima, sin embargo, la versión no fue confirmada por autoridades.

Mientras personal de la Fiscalía realizaba las investigaciones pertinentes en la escena, elementos policiacos y militares desplegaron un operativo en la zona, sin embargo, los responsables del ataque no fueron localizados.