Policiaca

Rescatan a niña de 2 años en Nogales tras ser amenazada por familiar con machete

Tras fallidos intentos de mediación, autoridades rescataron a la menor con una intervención táctica; el agresor fue detenido

Oct. 04, 2025
Agentes ministeriales de investigación criminal en conjunto con otros elementos de diversas corporaciones, lograron el rescate de una menor de 2 años de edad, misma que se encontraba en situación de rehén por parte de un masculino quien es familiar consanguíneo de la misma, identificado como Sergio Valente "N" de 35 años, quien cargaba a la víctima y con un machete, amenazaba con lastimarla.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia La Mesa de la ciudad de Nogales, donde una persona del sexo masculino resultó lesionada previamente, siendo el motivo por el que se solicitó la presencia de las autoridades y ante lo cual Sergio Valente "N" se atrincheró en el inmueble, amenazando con lastimar a la menor de edad con el arma.

imagen-cuerpo

Tras varios intentos de mediación con el sujeto, y ante la urgente necesidad de resguardar a la menor, pues su integridad se encontraba en un severo riesgo, primando el interés superior de las infancias, se procedió mediante una intervención táctica en un entorno controlado al rescate de la menor, neutralizando cualquier tipo de riesgo generado por su captor quien fue trasladado a recibir atención médica.

Tras esto, se logró con éxito asegurar a la víctima, quien se encuentra en buen estado de salud y sin ningún tipo de lesiones debido a la pronta acción de los elementos ministeriales.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

