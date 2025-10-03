"Caen" dos con armas de fuego durante operativo en Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a un par de hombres, por la posesión de armas de fuego.

Se trata de Jairo "N" de 36 años y Carlos "N" de 22, quienes fueron detectados la madrugada del jueves, cuando circulaban en un vehículo por calles de la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad Obregón.

Al revisarlos, les encontraron dos pistolas de calibre 9 milímetros, abastecidas con 12 y 10 cartuchos útiles respectivamente.

Por tal motivo, ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes.