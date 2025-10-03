  • 24° C
Policiaca

"Caen" dos con armas de fuego durante operativo en Ciudad Obregón

Los sujetos fueron detectados cuando viajaban en un automóvil por calles de la colonia Cuauhtémoc

Oct. 03, 2025
Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a un par de hombres, por la posesión de armas de fuego.

Se trata de Jairo "N" de 36 años y Carlos "N" de 22, quienes fueron detectados la madrugada del jueves, cuando circulaban en un vehículo por calles de la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad Obregón.

Al revisarlos, les encontraron dos pistolas de calibre 9 milímetros, abastecidas con 12 y 10 cartuchos útiles respectivamente.

Por tal motivo, ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

