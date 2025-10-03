  • 24° C
Policiaca

FGR ejecuta orden de aprehensión contra socia propietaria de Guardería ABC

Sandra "T" se ocultaba en Estados Unidos y tras ser deportada la aprehendieron en Nogales

Oct. 03, 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Sandra "T", por los delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos.

El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad de Nogales.

Posteriormente, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil, en Hermosillo, a disposición del juez de la causa.

Cabe destacar que esta persona estaba prófuga en territorio estadounidense, sin embargo, luego de diversas gestiones realizadas por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, se efectuó su deportación controlada en la Garita l, Puerta México, Dennis DeConcini, en Nogales.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

