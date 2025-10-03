  • 24° C
Policiaca

Identifican a mujer fallecida tras accidente en carretera a Tesopaco

Como resultado del fuerte choque entre un sedán y un tráiler, otra fémina salió gravemente herida

Oct. 03, 2025
Con el nombre de Juana Q. B. de 62 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida la noche del jueves, en un fuerte accidente automovilístico en la carretera Hornos – Tesopaco.

Dicho incidente sucedió frente al cementerio de Hornos, a eso de las 20:00 horas, cuando un sedán Nissan Sentra chocó con un tráiler Volvo de color blanco.

La unidad de carga circulaba de oriente a poniente sobre la carretera, mientras que el auto compacto intentaba cruzar la rúa, con dirección de norte a sur.

Como resultado del fuerte impacto, Juana quedó prensada en el asiento del conductor del sentra, mientras que su hija, Liz Guadalupe A. Q. de 40 años, resultó con serias lesiones.

Elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme se encargaron de sacar a ambas mujeres del vehículo; y tras ser revisadas por paramédicos de Cruz Roja, se determinó que Juana había dejado de existir, mientras que Liz Guadalupe fue trasladada a un hospital.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las indagatorias correspondientes en la escena, así como del traslado de la occisa al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

