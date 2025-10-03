Policías municipales detienen a sujeto con droga en Providencia; al noroeste de Ciudad Obregón

Policías municipales comisionados al Grupo de Investigación Criminal detuvieron a un hombre en posesión de varios envoltorios de droga.

Lo anterior sucedió la tarde del jueves en la Comisaría de Providencia, sitio en el que los agentes abordaron a Juan Francisco "N" de 47 años de edad, y procedieron a hacerle una inspección.

Fue de este modo, que le hallaron once envoltorios de plástico con metanfetamina o crystal en su interior, por lo que fue detenido.

El hombre, junto al narcótico asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de realizar las investigaciones pertinentes, con el objetivo de definir su situación legal.