  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 3 De Octubre Del 2025
Policiaca

Policías municipales detienen a sujeto con droga en Providencia; al noroeste de Ciudad Obregón

Juan Francisco "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público, por la probable comisión de delito contra la salud

Oct. 03, 2025
Policías municipales comisionados al Grupo de Investigación Criminal detuvieron a un hombre en posesión de varios envoltorios de droga.

Lo anterior sucedió la tarde del jueves en la Comisaría de Providencia, sitio en el que los agentes abordaron a Juan Francisco "N" de 47 años de edad, y procedieron a hacerle una inspección.

Fue de este modo, que le hallaron once envoltorios de plástico con metanfetamina o crystal en su interior, por lo que fue detenido.

El hombre, junto al narcótico asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de realizar las investigaciones pertinentes, con el objetivo de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

