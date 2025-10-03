Detienen a adulto mayor acusado de asesinar a su pareja al sur de Sonora

Acusado de dar muerte a su pareja, Rafael "N" de 70 años de edad fue detenido en el municipio de Benito Juárez.

Se estableció que, el septuagenario habría atacado con un hacha a su pareja; de nombre Dorinda "N", cuando se encontraban en su vivienda ubicada en calle Plan de Ayala entre Santos Degollado y División del Norte, en la Zona Urbana de Villa Juárez.

El crimen se puso al descubierto el jueves a mediodía, y movilizó a autoridades del citado municipio, ubicado al sur de Sonora.

Después de ser detenido, Rafael "N" fue trasladado al área de Urgencias del Seguro Social en Ciudad Obregón, donde recibió atención médica.

Posteriormente, lo turnaron a la Agencia del Ministerio Público; y trascendió que sería puesto en prisión preventiva, hasta que se defina su situación legal.