Policiaca

Detienen a adulto mayor acusado de asesinar a su pareja al sur de Sonora

El crimen sucedió en la Zona Urbana del municipio de Benito Juárez; el señor había utilizado un hacha para atentar contra su esposa

Oct. 03, 2025
Acusado de dar muerte a su pareja, Rafael "N" de 70 años de edad fue detenido en el municipio de Benito Juárez.

Se estableció que, el septuagenario habría atacado con un hacha a su pareja; de nombre Dorinda "N", cuando se encontraban en su vivienda ubicada en calle Plan de Ayala entre Santos Degollado y División del Norte, en la Zona Urbana de Villa Juárez.

El crimen se puso al descubierto el jueves a mediodía, y movilizó a autoridades del citado municipio, ubicado al sur de Sonora.

Después de ser detenido, Rafael "N" fue trasladado al área de Urgencias del Seguro Social en Ciudad Obregón, donde recibió atención médica.

Posteriormente, lo turnaron a la Agencia del Ministerio Público; y trascendió que sería puesto en prisión preventiva, hasta que se defina su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

