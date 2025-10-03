Capturan en Mérida a "El Fresa", líder del Cártel del Pacífico en Chiapas

En un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales fue detenido en Mérida Yucatán Enrique N. R., alias "El Fresa" y presunto líder del Cártel del Pacífico en Chiapas

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el detenido es considerado uno de los principales generadores de violencia en las regiones Norte y Los Bosques de la entidad, por lo que era catalogado como objetivo prioritario por las autoridades de seguridad.

Su captura se logró con un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía de Yucatán, su homóloga de Chiapas y la Secretaría de Seguridad Pública.

TIENE ANTECEDENTES; FUE TRASLADADO A CHIAPAS

A Enrique N. R. se le vincula con el secuestro de R.C.L. en octubre de 2023, ocurrido en un rancho donde, junto a otros sujetos armados, golpearon a la víctima y lo privaron de su libertad. Posteriormente, se comunicaron con la esposa para exigir cinco millones de pesos como rescate.

Tras su detención, "El Fresa" fue trasladado a Chiapas y puesto a disposición del juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco, donde enfrentará cargos por su presunta participación en delitos de alto impacto.

El Gobierno de Chiapas agradeció la colaboración de las autoridades yucatecas, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional para combatir a los grupos criminales que operan en el país.