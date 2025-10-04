Investigan el hallazgo de un cuerpo decapitado en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que se investigan dos hallazgos que podrían estar relacionados entre sí, registrados la noche del pasado 2 de octubre en distintos puntos de Hermosillo, donde se localizaron restos humanos y un vehículo incendiado con un cuerpo en su interior, indicios que serán analizados con rigor científico para su total esclarecimiento.

Cabe recordar que alrededor de las 21:33 horas del jueves, se atendió un reporte en la colonia Gaby Pereda I, donde se localizó un vehículo Honda, modelo aproximado 2008, consumido casi en su totalidad por el fuego, con un cuerpo en su interior con la ausencia de la cabeza.

Posteriormente, a las 23:02 horas, en la intersección de las calles No Reelección y Comonfort, en la colonia Villa de Seris, se localizó una motocicleta Italika FT125 negra abandonada junto a una maleta azul, en cuyo interior se encontró la cabeza de un masculino.

En ambos lugares se localizaron cartulinas con mensajes relacionados con grupos criminales, los cuales fueron asegurados como indicios, entre otros objetos, los cuales se trasladaron al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para su análisis e identificación.

La Fiscalía informó que mantiene abiertas ambas carpetas de investigación con el propósito de identificar a las víctimas, en caso de que se trate de dos personas distintas, determinar las circunstancias de los hechos y perseguir penalmente a quienes resulten responsables, en su compromiso de esclarecer con firmeza los delitos, actuar contra la criminalidad y garantizar la paz social en el estado.