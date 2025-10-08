Capturan en Hermosillo a prófugo de la justicia estadounidense

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con base en una solicitud internacional, aseguraron a un prófugo de la justicia de Estados Unidos de América en la capital sonorense.

El imputado es Roland “N”, de 34 años, originario de Tucson, Arizona, quien es requerido por el delito de disparos al aire libre en área residencial en el condado de Maricopa, conforme a una orden de arresto emitida el 3 de octubre de 2025.

La localización y aseguramiento se concretó mediante un operativo conjunto entre elementos de la AMIC y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la calle Morelia, en la colonia Centro de Hermosillo el pasado día 7 de octubre.

El señalado será expulsado del País a través de la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, para ser entregado a los Agentes del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).