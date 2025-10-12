  • 24° C
Policiaca

Muere menor de edad baleada en Posada del Sol

Dalia Astrid es la segunda víctima mortal que cobra el ataque registrado el pasado 4 de octubre

Oct. 12, 2025
Tras una semana de penosa agonía, la joven Dalia Astrid E. C. perdió la vida en el hospital, al no superar las lesiones que le ocasionaron al dispararle cuando convivía con amigos.

Como oportunamente se dio a conocer, la joven de 16 años de edad fue atacada el pasado 4 de octubre, afuera de un domicilio en el fraccionamiento Posada de Sol, al poniente de Ciudad Obregón.

Como resultado del violento episodio, cuatro menores de edad ingresaron al Hospital IMSS Bienestar, al presentar heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

La primera víctima mortal del ataque, fue Ángel Giovanny V. T. de 16 años de edad, quien pereció la madrugada del domingo.

En cuanto a Dalia Astrid, su deceso se reportó a las 10:30 horas de este domingo, mientras que otros dos menores; identificados como Leonel Alejandro y Fredy, lograron sobrevivir.

DETIENEN A IMPLICADO EN ATAQUE; OTRO FUE ABATIDO

Como seguimiento a las investigaciones del ataque, los presuntos responsables fueron ubicados en una vivienda de la colonia Valle Dorado, donde se enfrentaron a balazos con agentes ministeriales.

Al repeler la agresión, los oficiales neutralizaron a Daniel Alberto B. M. de 29 años, mientras que Luis Fernando N. N.; también de 29 años, fue detenido.

El arma con la que atacaron a los uniformados, fue asegurada, y se informó que coincide con la que fue accionada en la agresión contra los menores de edad.

 

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

