Muere menor de edad atacado a balazos en posada del Sol, en Ciudad Obregón

Mientras era atendido de varias heridas de bala en un hospital de Ciudad Obregón, un jovencito de 16 años de edad perdió la vida durante la mañana de este domingo 5 de octubre.

Se trata de Ángel Giovanny V. T., quien fue atacado la noche del sábado en calle Posada Santa Martha y Santa Cristina, en el fraccionamiento Posada del Sol.

Como oportunamente se dio a conocer, durante la balacera salieron lesionados otros tres jóvenes, mismos que fueron identificados como Dalia Astrid E. C., Leonel Alejandro M. E., y Fredy H. C., cuyas edades fluctúan entre los 16 y 17 años.

Los cuatro menores fueron llevados al nosocomio, sitio en el que Ángel Giovanny pereció a eso de las 06:40 horas, convirtiéndose en la primera víctima de la violencia en Cajeme durante el mes de octubre.

Actualmente, el caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES); sin embargo, no se reportan personas detenidas.