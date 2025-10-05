  • 24° C
Policiaca

Martín Francisco estaba en las Celdas Administrativas de la Policía Municipal cuando golpeó brutalmente a otro hombre que también estaba detenido

Oct. 05, 2025
En Magdalena de Kino, vinculan a proceso a sujeto que atacó a su compañero de celda

En audiencia de control de detención celebrada tras la actuación policial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Martín Francisco “N”, por lesiones que tardan más de 15 días en sanar, calificadas con alevosía y ventaja, así como por el delito de amenazas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, aproximadamente a la 01:30 horas, en la celda preventiva número dos del Área de Detención Administrativa de la Policía de Magdalena de Kino.

El imputado, quien se encontraba arrestado por alterar el orden, sorprendió y agredió físicamente a su compañero de celda, Fernando “N”, quien se hallaba dormido y en estado de intoxicación etílica, circunstancia que lo dejó en completa indefensión.

El ataque consistió en golpes con los puños en rostro y cabeza, además de amenazas verbales directas con referencia a sicarios. El peritaje médico determinó diversas lesiones que, por sus características, tardan más de 15 días en sanar; que, si bien no ponen en peligro inmediato la vida, acreditan la gravedad del agravio.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

