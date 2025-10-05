En Magdalena de Kino, vinculan a proceso a sujeto que atacó a su compañero de celda

En audiencia de control de detención celebrada tras la actuación policial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Martín Francisco “N”, por lesiones que tardan más de 15 días en sanar, calificadas con alevosía y ventaja, así como por el delito de amenazas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, aproximadamente a la 01:30 horas, en la celda preventiva número dos del Área de Detención Administrativa de la Policía de Magdalena de Kino.

El imputado, quien se encontraba arrestado por alterar el orden, sorprendió y agredió físicamente a su compañero de celda, Fernando “N”, quien se hallaba dormido y en estado de intoxicación etílica, circunstancia que lo dejó en completa indefensión.

El ataque consistió en golpes con los puños en rostro y cabeza, además de amenazas verbales directas con referencia a sicarios. El peritaje médico determinó diversas lesiones que, por sus características, tardan más de 15 días en sanar; que, si bien no ponen en peligro inmediato la vida, acreditan la gravedad del agravio.