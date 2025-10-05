Por tentativa de violación en Ímuris, ponen en prisión preventiva a Abraham Gerardo “N”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Abraham Gerardo “N”, de 34 años, por el delito de tentativa de violación agravada, en agravio de una menor de edad, en hechos registrados en el municipio de Ímuris.

En audiencia inicial, se calificó de legal la detención, se formuló imputación y el juez decretó el auto de vinculación a proceso, además, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, misma que permanecerá vigente mientras se desarrolla la investigación.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron a mediados del mes de agosto de 2025, en un domicilio de la colonia Centro, donde el imputado; quien mantiene un lazo de consanguinidad con la víctima, ingresó a una recámara donde se encontraba la ofendida y ejecutó en su contra actos de naturaleza sexual sin su consentimiento.