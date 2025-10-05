  • 24° C
Policiaca

Por tentativa de violación en Ímuris, ponen en prisión preventiva a Abraham Gerardo “N”

En agosto de este año, el imputado ingresó a la recámara de la víctima, quien es su familiar directo

Oct. 05, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Abraham Gerardo “N”, de 34 años, por el delito de tentativa de violación agravada, en agravio de una menor de edad, en hechos registrados en el municipio de Ímuris.

En audiencia inicial, se calificó de legal la detención, se formuló imputación y el juez decretó el auto de vinculación a proceso, además, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, misma que permanecerá vigente mientras se desarrolla la investigación.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron a mediados del mes de agosto de 2025, en un domicilio de la colonia Centro, donde el imputado; quien mantiene un lazo de consanguinidad con la víctima, ingresó a una recámara donde se encontraba la ofendida y ejecutó en su contra actos de naturaleza sexual sin su consentimiento.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

