Fallece motociclista en accidente en el Valle del Yaqui

Durante las primeras horas de este domingo, un hombre perdió la vida al accidentarse mientras conducía una motocicleta en el Valle del Yaqui.

Los hechos sucedieron en calle Meridiano entre 1000 y 1100, al sur de la Comisaría de Pueblo Yaqui.

Sobre el occiso, se informó que es José María R. M. de 30 años de edad, con domicilio en el poblado de Quetchehueca, ubicado a ocho kilómetros al sur de donde ocurrieron los hechos.

El joven circulaba en la liviana unidad; de la marca y color negro con rojo, sobre la calle Meridiano hacia el sur, cuando perdió el control de los manubrios y cayó al suelo.

Cuando los cuerpos de emergencias y corporaciones policiacas arribaron al lugar, José María ya había dejado de existir, producto de las severas lesiones que se ocasionó.

Del caso tomó nota personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) además, el cadáver fue llevado al anfiteatro, para la autopsia de ley.