Identifican a las víctimas de accidente en obra de rehabilitación

La noche del viernes se reportó un accidente en una obra de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria en la colonia Benito Juárez al oriente de Ciudad Obregón, donde tres personas perdieron la vida, mismos que han sido identificados.

Fue alrededor de las 22:00 horas del pasado viernes, cuando tres hombres cayeron dentro de un pozo de visita del colector del sistema de drenaje ubicado en la calle Zaragoza entre Obregón y Ferrocarril, lo cual derivó en una intensa movilización de equipos de rescate.

De acuerdo a vecinos en el sitio, una de las personas que se encontraba realizando trabajos de rehabilitación al interior del pozo, aparentemente colapsó por la presencia de gases al interior del pozo, por lo cual dos compañeros se introdujeron a auxiliarlo, pero la cuerda se trozó y cayeron al interior de la alcantarilla, razón por la que un cuarto individuo se apresuró a intentar rescatarlos, sin tener éxito.

Al lugar acudieron rescatistas quienes solo pudieron sacar con vida a la persona que intentó auxiliar a los ahora fallecidos, quien fue trasladado de urgencia a bordo de una ambulancia de Cruz Roja a recibir atención médica en un hospital de la localidad, posteriormente se realizó el rescate de los cuerpos sin vida de las otras tres personas involucradas en el accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Flavio, Jonathan, ambos de 34 años, además de Yosimar de 38 años de edad; mientras que la persona que resultó con vida responde al nombre de Luis Carlos de 36 años.

El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Francisco Mendoza Calderón, informó en el lugar que las víctimas podrían haber muerto por inhalación de metano, pero que será competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora quien determine las causas y responsabilidades que pudieran existir.