Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto; Guerreras Buscadoras hallan restos calcinados

En las inmediaciones el ejido Enrique Landa, en San Ignacio Río Muerto, las Guerreras Buscadoras de Cajeme tuvieron resultados positivos, al realizar una jornada de búsqueda.

Fue durante la mañana de este viernes, cuando se dio a conocer el hallazgo a través de las redes sociales del colectivo de búsqueda de desaparecidos.

Además de restos calcinados, las Guerreras Buscadoras localizaron al menos cuatro placas óseas, y todo sería entregado a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría de realizar pruebas de ADN para identificar al occiso, así como establecer causas de muerte.

Durante las labores de búsqueda, el colectivo fue acompañado por elementos policiacos y militares, tal y como lo establecen los protocolos.