Policiaca

Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto; Guerreras Buscadoras hallan restos calcinados

Junto a los huesos, integrantes del colectivo ubicaron algunas placas óseas; todo será analizado por la FGJES

Oct. 10, 2025
En las inmediaciones el ejido Enrique Landa, en San Ignacio Río Muerto, las Guerreras Buscadoras de Cajeme tuvieron resultados positivos, al realizar una jornada de búsqueda.

Fue durante la mañana de este viernes, cuando se dio a conocer el hallazgo a través de las redes sociales del colectivo de búsqueda de desaparecidos.

Además de restos calcinados, las Guerreras Buscadoras localizaron al menos cuatro placas óseas, y todo sería entregado a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargaría de realizar pruebas de ADN para identificar al occiso, así como establecer causas de muerte.

imagen-cuerpo

Durante las labores de búsqueda, el colectivo fue acompañado por elementos policiacos y militares, tal y como lo establecen los protocolos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

