Desmantelan centro de operación criminal en San Luis Río Colorado

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Mando Único ejecutó una diligencia de cateo que resultó en el aseguramiento de armas de alto poder, vehículos con reporte de robo y narcóticos, debilitando de manera significativa una estructura delictiva que operaba en San Luis Río Colorado.

La acción táctica se realizó en un inmueble ubicado en el callejón Nayarit de la colonia Ruiz Cortines, donde se localizaron 29 armas largas, además de una pistola calibre .45, piezas de armamento desarticulado, cientos de cartuchos útiles y cargadores, así como pastillas; presuntamente de fentanilo, en empaques y bolsas selladas.

Durante el operativo también fueron asegurados nueve vehículos, de los cuales cinco cuentan con reporte de robo; tres en Estados Unidos de América y dos en Baja California, además de diversos objetos que refuerzan líneas de investigación sobre narcotráfico y tráfico de armamento.

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para su procesamiento conforme a la ley, y se trabajará en el armamento con Balística Forense para determinar su tuvieron participación en hechos delictivos registrados en la región.

En la inspección de dos automóviles; un Subaru Legacy y un Honda Civic, se detectaron múltiples fusiles, subfusiles, pistolas, cargadores para calibres .223, 7.62x39, .22, y .45, así como recipientes con pastillas y sustancia granulada blanca.

Los indicios fueron embalados bajo cadena de custodia para su análisis en laboratorios de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

El dictamen preliminar de Química Forense arrojó los siguientes resultados: 19 kilogramos de pastillas con la leyenda “M/30”, 0.870 kilogramos de sustancia granulada y 69.8 gramos de sustancia pastosa color café, todos los cuales fueron asegurados como evidencia de delitos contra la salud.