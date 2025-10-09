Intensa movilización policial en colonia Cajeme tras ataque armado

Vuelve la violencia al municipio de Cajeme, y es que, durante este jueves se activó un nuevo código rojo en la colonia Cajeme, cuando un grupo armado privó de la vida a una persona, además de registrarse otra víctima gravemente lesionada.

Fue alrededor de las 19:00 horas, cuando vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades de una agresión armada que se registró sobre la calle Carmen Serdán, en el tramo comprendido entre las calles Agustín Lara y Román Yocupicio, lo que derivó en una intensa movilización policial.

Al arribar al lugar, las autoridades constataron que efectivamente había dos víctimas, por lo cual se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja quienes solo pudieron socorrer a una de las personas que aún contaba con signos vitales, ya que la segunda víctima fue presuntamente trasladada a bordo de una unidad particular a un hospital de la localidad.

Mientras que la otra víctima perdió la vida en el propio lugar de la agresión, sobre la identidad de las víctimas se dijo extraoficialmente que el ahora occiso respondía al nombre de Axel, de entre 35 a 40 años, y la persona lesionada podría tratarse de un menor de edad, resultando en una víctima colateral.

Al lugar acudieron las autoridades policiacas quienes se encargaron de resguardar el área, así como de las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.