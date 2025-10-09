  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
Policiaca

Capturan a pareja con droga en Las Cachimbas, al oriente de Ciudad Obregón

Policías y marinos les hallaron más de 30 envoltorios de plástico que contenían crystal

Oct. 09, 2025
Durante recorridos de vigilancia en la zona oriente de Ciudad Obregón, policías municipales y elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre y una mujer, por la presunta comisión de delito contra la salud.

Se trata de Adalberto "N" y Nadia Coral "N"; de 33 y 27 años de edad respectivamente. La pareja fue detectada en la calle José Ángel Santillán y 6 de Abril, en la colonia Misioneros o barrio Las Cachimbas.

Al revisar a la pareja, los uniformados les hallaron 31 envoltorios de plástico, que en su interior contenían metanfetamina o crystal.

Por tal motivo, ambos fueron llevados a la Jefatura de Policía Municipal, y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

