Capturan a pareja con droga en Las Cachimbas, al oriente de Ciudad Obregón

Durante recorridos de vigilancia en la zona oriente de Ciudad Obregón, policías municipales y elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre y una mujer, por la presunta comisión de delito contra la salud.

Se trata de Adalberto "N" y Nadia Coral "N"; de 33 y 27 años de edad respectivamente. La pareja fue detectada en la calle José Ángel Santillán y 6 de Abril, en la colonia Misioneros o barrio Las Cachimbas.

Al revisar a la pareja, los uniformados les hallaron 31 envoltorios de plástico, que en su interior contenían metanfetamina o crystal.

Por tal motivo, ambos fueron llevados a la Jefatura de Policía Municipal, y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público.