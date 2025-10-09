  • 24° C
Policiaca

En Sonoyta detienen a estadounidense con cargamento de droga

El narcótico iba oculto en muebles de madera, que eran transportadas en una camioneta

Oct. 09, 2025
Más de 20 millones de pesos en drogas fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en el Puente Internacional Sonoyta.

El Gabinete de Seguridad de México informó que los narcóticos iban ocultos en tres muebles de madera, que a su vez eran transportados en una pick up Chevrolet de color azul y modelo atrasado.

Durante la revisión rutinaria en el cruce fronterizo, los agentes detectaron varios paquetes de plástico con metanfetamina o cristal en su interior, arrojando un peso en conjunto de 80 kilos, y un valor estimado de 21.3 millones de pesos.

Debido a lo anterior, el chofer de la camioneta, un hombre de nacionalidad estadounidense, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

