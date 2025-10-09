En Sonoyta detienen a estadounidense con cargamento de droga

Más de 20 millones de pesos en drogas fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en el Puente Internacional Sonoyta.

El Gabinete de Seguridad de México informó que los narcóticos iban ocultos en tres muebles de madera, que a su vez eran transportados en una pick up Chevrolet de color azul y modelo atrasado.

Durante la revisión rutinaria en el cruce fronterizo, los agentes detectaron varios paquetes de plástico con metanfetamina o cristal en su interior, arrojando un peso en conjunto de 80 kilos, y un valor estimado de 21.3 millones de pesos.

Debido a lo anterior, el chofer de la camioneta, un hombre de nacionalidad estadounidense, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.