  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Interceptan tráiler que transportaba fentanilo en Huatabampo

La unidad de transporte provenía de Culiacán, Sinaloa, y su destino era la ciudad de Nogales

Oct. 09, 2025
Interceptan tráiler que transportaba fentanilo en Huatabampo

Más de 16 kilos de fentanilo, fueron asegurados por instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, en el municipio de Huatabampo.

Durante el operativo, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF) y la Policía Federal Ministerial (PFM), efectuaron la detención de Luis Alberto "N", presunto responsable de transportar la sustancia ilícita oculta en el camarote de un tractocamión, perteneciente a una empresa de paquetería.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino Nogales, Sonora.

La detención se llevó a cabo sobre la carretera Federal 1460, tramo Navojoa–Los Mochis, a la altura del kilómetro 93+100, en inmediaciones del Ejido Estación Luis, perteneciente al municipio de Huatabampo.

imagen-cuerpo

Durante la inspección, las autoridades localizaron 15 paquetes con las leyendas "BB1" y "KFIR", que contenían un total de 16 kilos 400 gramos de fentanilo, dentro de un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas del Estado de Maine, Estados Unidos.

El detenido y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
En Sonoyta detienen a estadounidense con cargamento de droga
Policiaca

En Sonoyta detienen a estadounidense con cargamento de droga

Octubre 09, 2025

El narcótico iba oculto en muebles de madera, que eran transportadas en una camioneta

Se sale automóvil de la carretera al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Se sale automóvil de la carretera al sur de Ciudad Obregón

Octubre 09, 2025

El incidente ocurrió frente a la Central de Abastos, no se reportan lesionados

Hallan restos humanos al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan restos humanos al norte de Ciudad Obregón

Octubre 08, 2025

Trascendió que podría tratarse de una mujer; sin embargo, se realizarán pruebas genéticas para determinar la identidad