Interceptan tráiler que transportaba fentanilo en Huatabampo

Más de 16 kilos de fentanilo, fueron asegurados por instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, en el municipio de Huatabampo.

Durante el operativo, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF) y la Policía Federal Ministerial (PFM), efectuaron la detención de Luis Alberto "N", presunto responsable de transportar la sustancia ilícita oculta en el camarote de un tractocamión, perteneciente a una empresa de paquetería.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino Nogales, Sonora.

La detención se llevó a cabo sobre la carretera Federal 1460, tramo Navojoa–Los Mochis, a la altura del kilómetro 93+100, en inmediaciones del Ejido Estación Luis, perteneciente al municipio de Huatabampo.

Durante la inspección, las autoridades localizaron 15 paquetes con las leyendas "BB1" y "KFIR", que contenían un total de 16 kilos 400 gramos de fentanilo, dentro de un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas del Estado de Maine, Estados Unidos.

El detenido y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.