  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
Policiaca

Hallan restos humanos al norte de Ciudad Obregón

Trascendió que podría tratarse de una mujer; sin embargo, se realizarán pruebas genéticas para determinar la identidad

Oct. 08, 2025
Hallan restos humanos al norte de Ciudad Obregón

La tarde del miércoles, fueron localizados restos óseos, en una propiedad contigua a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al norte de Ciudad Obregón.

Fue a eso de las 16:00 horas, cuando elementos policiacos y militares se trasladaron hasta el terreno en cuestión, ubicado enseguida de la Subestación Eléctrica, al norte de la calle Pitahaya y al oriente de la carretera México 15, frente al Juzgado Oral Penal.

Se informó que, en el sitio fue localizado un cráneo y otros fragmentos óseos, además de ropa de mujer.

Los restos fueron recolectados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, instancia que se encargaría de realizar pruebas genéticas para establecer identidad, así como causas de muerte.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

