Policiaca

Ejecuta AMIC orden de aprehensión a presunto homicida en San Luis Río Colorado

Alberto Santiago "N" es acusado de asesinar a otro hombre en un puesto de comida rápida

Oct. 08, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alberto Santiago "N", de 38 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en agravio de Andrés "N", de 40 años, en San Luis Río Colorado.

Los hechos se registraron la noche del pasado 5 de octubre, en la Avenida Mazatlán y Calle 26, de la colonia El Mezquital, donde la víctima quedó sin vida sobre el pavimento frente a un puesto de comida rápida, presentando una lesión por proyectil de arma de fuego en la espalda.

En el lugar, personal pericial aseguró un casquillo percutido calibre .32, como indicio relevante para la investigación. Testigos del hecho identificaron al agresor, lo que permitió establecer su probable participación.

Alberto Santiago "N" fue capturado por personal del Mando Único por el delito de narcomenudeo, lo que facilitó que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Agente del Ministerio Público integraran los datos de prueba necesarios para obtener la orden judicial por el delito de homicidio.

El mandamiento fue ejecutado dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Río Colorado, donde el imputado se encuentra recluido.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

