  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Se sale automóvil de la carretera al sur de Ciudad Obregón

El incidente ocurrió frente a la Central de Abastos, no se reportan lesionados

Oct. 09, 2025
Se sale automóvil de la carretera al sur de Ciudad Obregón

La mañana de este jueves, un automóvil se salió del camino al transitar por la carretera Internacional México 15, al sur de Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió poco después de las 09:00 horas, frente a la Central de Abastos, cuando un sedán Toyota Corolla circulaba de norte a sur y tomó el retorno en el punto antes mencionado.

Al intentar incorporarse al carril que conduce de sur a norte, el chofer apresuró la marcha del auto para ganarle el paso a otro vehículo que se aproximaba, lo que ocasionó que perdiera el control del volante y se saliera de la cinta asfáltica. Como resultado de lo anterior, el vehículo se impactó con un montículo de tierra, y a pesar de ello, su conductor salió ileso.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota de los hechos, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Interceptan tráiler que transportaba fentanilo en Huatabampo
Policiaca

Interceptan tráiler que transportaba fentanilo en Huatabampo

Octubre 09, 2025

La unidad de transporte provenía de Culiacán, Sinaloa, y su destino era la ciudad de Nogales

En Sonoyta detienen a estadounidense con cargamento de droga
Policiaca

En Sonoyta detienen a estadounidense con cargamento de droga

Octubre 09, 2025

El narcótico iba oculto en muebles de madera, que eran transportadas en una camioneta

Hallan restos humanos al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan restos humanos al norte de Ciudad Obregón

Octubre 08, 2025

Trascendió que podría tratarse de una mujer; sin embargo, se realizarán pruebas genéticas para determinar la identidad