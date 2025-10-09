Se sale automóvil de la carretera al sur de Ciudad Obregón

La mañana de este jueves, un automóvil se salió del camino al transitar por la carretera Internacional México 15, al sur de Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió poco después de las 09:00 horas, frente a la Central de Abastos, cuando un sedán Toyota Corolla circulaba de norte a sur y tomó el retorno en el punto antes mencionado.

Al intentar incorporarse al carril que conduce de sur a norte, el chofer apresuró la marcha del auto para ganarle el paso a otro vehículo que se aproximaba, lo que ocasionó que perdiera el control del volante y se saliera de la cinta asfáltica. Como resultado de lo anterior, el vehículo se impactó con un montículo de tierra, y a pesar de ello, su conductor salió ileso.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota de los hechos, para los fines legales correspondientes.