Tres detenidos, droga y arma de fuego durante cateo en Hermosillo

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutó una diligencia de cateo que resultó en la detención de tres personas y el aseguramiento de droga y un arma de fuego en un domicilio ubicado en la colonia Camino Real en Hermosillo.

Durante la intervención, fueron detenidos Yareli Guadalupe “N”, de 18 años; Ángel Orlando “N”, de 29 años; y Luis Alonso “N”, de 39 años, todos con antecedentes penales relacionados con delitos de narcomenudeo, violencia familiar, lesiones y conducción punible de vehículos.

En el lugar se aseguraron, una pistola calibre .22, una bolsa de plástico con sustancia similar al narcótico conocido como crystal y una báscula gramera color gris

Los objetos y las personas detenidas fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público quien continuará con las investigaciones para determinar la probable responsabilidad de los imputados.

Además, personal de Servicios Periciales realizará los análisis balísticos correspondientes para establecer si el arma asegurada ha sido utilizada en otros hechos delictivos recientes registrados en Hermosillo.