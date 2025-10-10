  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 10 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a tipos armados en la colonia Montecarlo de Ciudad Obregón

Los sujetos tripulaban una vagoneta de modelo reciente, misma que cuenta con placas sobrepuestas

Oct. 10, 2025
Los sujetos intentaron escapar de las autoridades, pero rápidamente fueron interceptados
Los sujetos intentaron escapar de las autoridades, pero rápidamente fueron interceptados

Como resultado de un operativo desplegado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, dos hombres armados fueron detenidos en la colonia Montecarlo.

Lo anterior sucedió en calle Jesús García entre Canes y cerrada Andalucía, al poniente de Ciudad Obregón.

Los agentes realizaban recorridos en la zona, cuando detectaron una vagoneta Nissan Rogue de color azul y modelo reciente, misma que empezó a movilizarse tan pronto como sus ocupantes se percataron de la presencia de las autoridades.

Tras una breve persecución, la unidad fue interceptada y los uniformados procedieron a realizar una minuciosa inspección. Fue de este modo que encontraron en el interior un fusil AR-15 y dos pistolas.

Posteriormente, al revisar los datos de vehículo, se descubrió que este tenía placas sobrepuestas, por lo que no se descarta que cuente con reporte de robo.

Por tal motivo, los dos hombres; identificados como Carlos Heduardo “A” de 30 años de edad y Jesús Andrés “S” de 18 años fueron detenidos.

Los dos sujetos, así como las armas y vehículo, fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Intensa movilización policial en colonia Cajeme tras ataque armado
Policiaca

Intensa movilización policial en colonia Cajeme tras ataque armado

Octubre 09, 2025

El hecho violento reportó una persona ejecutada y otra más con lesiones por impacto de bala

Fiscalía aclara presunto hallazgo de los restos de periodista
Policiaca

Fiscalía aclara presunto hallazgo de los restos de periodista

Octubre 09, 2025

Autoridades no tienen certeza que los restos hallados pertenezcan a Alfredo Jiménez Mota

Tres detenidos, droga y arma de fuego durante cateo en Hermosillo
Policiaca

Tres detenidos, droga y arma de fuego durante cateo en Hermosillo

Octubre 09, 2025

La diligencia se realizó en la colonia Camino Real; todos los detenidos cuentan con antecedentes penales