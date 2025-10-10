Capturan a tipos armados en la colonia Montecarlo de Ciudad Obregón

Como resultado de un operativo desplegado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, dos hombres armados fueron detenidos en la colonia Montecarlo.

Lo anterior sucedió en calle Jesús García entre Canes y cerrada Andalucía, al poniente de Ciudad Obregón.

Los agentes realizaban recorridos en la zona, cuando detectaron una vagoneta Nissan Rogue de color azul y modelo reciente, misma que empezó a movilizarse tan pronto como sus ocupantes se percataron de la presencia de las autoridades.

Tras una breve persecución, la unidad fue interceptada y los uniformados procedieron a realizar una minuciosa inspección. Fue de este modo que encontraron en el interior un fusil AR-15 y dos pistolas.

Posteriormente, al revisar los datos de vehículo, se descubrió que este tenía placas sobrepuestas, por lo que no se descarta que cuente con reporte de robo.

Por tal motivo, los dos hombres; identificados como Carlos Heduardo “A” de 30 años de edad y Jesús Andrés “S” de 18 años fueron detenidos.

Los dos sujetos, así como las armas y vehículo, fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones pertinentes.