Tren arrolla a vecina de la colonia Matías Méndez, en Ciudad Obregón

Una fémina de 30 años de edad fue arrollada por el tren durante la mañana de este viernes, frente a la colonia Matías Méndez, al noreste de Ciudad Obregón.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 10:00 horas, a la altura de la calle Ferrocarril entre María Greever y Ricardo Palmerín.

Sobre la afectada, se informó que responde al nombre de Rosario, quien tiene su domicilio en la colonia antes mencionada.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de brindarle primeros auxilios y trasladarla a un hospital, donde quedó bajo observación médica debido a que presentó amputación de pie izquierdo.

Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar nota del hecho, para los fines legales correspondientes.