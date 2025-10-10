  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 10 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Tren arrolla a vecina de la colonia Matías Méndez, en Ciudad Obregón

La mujer presentó amputación de pie izquierdo, por lo que paramédicos de Cruz Roja la trasladaron a un hospital

Oct. 10, 2025
La mujer fue localizada sobre las vías del tren, cerca de un puente peatonal de la zona (Foto: Roke Arballo)
La mujer fue localizada sobre las vías del tren, cerca de un puente peatonal de la zona (Foto: Roke Arballo)

Una fémina de 30 años de edad fue arrollada por el tren durante la mañana de este viernes, frente a la colonia Matías Méndez, al noreste de Ciudad Obregón.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 10:00 horas, a la altura de la calle Ferrocarril entre María Greever y Ricardo Palmerín.

Sobre la afectada, se informó que responde al nombre de Rosario, quien tiene su domicilio en la colonia antes mencionada.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de brindarle primeros auxilios y trasladarla a un hospital, donde quedó bajo observación médica debido a que presentó amputación de pie izquierdo.

Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar nota del hecho, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto Guerreras Buscadoras hallan restos calcinados
Policiaca

Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto Guerreras Buscadoras hallan restos calcinados

Octubre 10, 2025

Junto a los huesos, integrantes del colectivo ubicaron algunas placas óseas; todo será analizado por la FGJES

Desmantelan centro de operación criminal en San Luis Río Colorado
Policiaca

Desmantelan centro de operación criminal en San Luis Río Colorado

Octubre 10, 2025

En el lugar se confiscaron 30 armas, cartuchos, cargadores, drogas y varios autos robados

Capturan a tipos armados en la colonia Montecarlo de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a tipos armados en la colonia Montecarlo de Ciudad Obregón

Octubre 10, 2025

Los sujetos tripulaban una vagoneta de modelo reciente, misma que cuenta con placas sobrepuestas