  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 11 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Se derrumba zanja en Plano Oriente y sepulta a cuatro personas; hay un rescatado

La zona está en proceso de rehabilitación del drenaje; presumen que los accidentados están heridos o dejaron de existir

Oct. 10, 2025
Se derrumba zanja en Plano Oriente y sepulta a cuatro personas; hay un rescatado

La noche de este viernes 10 de octubre, alrededor de las 21:45 horas, se registró el derrumbe en una zanja ubicada en la colonia Benito Juárez (Plano Oriente), en Ciudad Obregón.

El sitio del percance se ubica en el cruce de las calles Obregón y Ferrocarril, del referido asentamiento humano.

Reportes preliminares establecen que son cuatro las personas que están atrapadas en el derrumbe, a una profundidad de seis metros, aproximadamente, por lo que elementos de Bomberos se presentaron en el lugar para las labores de rescate.

imagen-cuerpo

Se presume que una cuerda se reventó y provocó que se fueran al fondo de la alcantarilla, donde feron sepultados en tierra y aguas negras; extraoficialmente se indicó que dejaron de existir, solo una persona fue rescatada, identificada como Luis Carlos.

De acuerdo con información extraoficial, los accidentados podrían ser trabajadores del Oomapasc, quienes laboraban en una alcantarilla; en tanto que otras versiones señalan que serían vecinos de la zona.

Los mismos habitantes del sector tomaron palas para rescatar a los afectados; además, dijeron que hace poco más de 20 días le indicaron al encargado de obra que, al tapar los accesos, podría desencadenarse una desgracia, tal como ocurrió esta noche.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Detienen a un hombre por tentativa de homicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a un hombre por tentativa de homicidio en Ciudad Obregón

Octubre 10, 2025

El tipo habría atacado a un sujeto en la colonia Luis Echeverría; no logró su cometido debido a que se le descompuso el arma

Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto; Guerreras Buscadoras hallan restos calcinados
Policiaca

Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto; Guerreras Buscadoras hallan restos calcinados

Octubre 10, 2025

Junto a los huesos, integrantes del colectivo ubicaron algunas placas óseas; todo será analizado por la FGJES

Tren arrolla a vecina de la colonia Matías Méndez, en Ciudad Obregón
Policiaca

Tren arrolla a vecina de la colonia Matías Méndez, en Ciudad Obregón

Octubre 10, 2025

La mujer presentó amputación de pie izquierdo, por lo que paramédicos de Cruz Roja la trasladaron a un hospital