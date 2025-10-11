Interceptan y matan a hombre en calles de Cajeme

La violencia continúa presente en Cajeme, y es que la mañana de este sábado un nuevo hecho violento se hizo presente cuando sujetos armados privaran de la vida a un hombre que fue interceptado en calles de la colonia Primavera.

Por lo anterior se llevó a cabo una movilización de los cuerpos policiales, quienes, al arribar al lugar de los hechos, en el tramo determinado por las calles Mezquita y Misiones, corroboraron la presencia de la víctima, una persona del sexo masculino, quien fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, lamentablemente perdió la vida al recibir atención en un hospital de la localidad al no superar las lesiones.

De acuerdo a los primeros reportes, el ahora occiso fue interceptado por personas armadas quienes no dudaron en accionar en reiteradas ocasiones sus armas y posteriormente huir del lugar, sobre la persona agredida, se informó que respondía al nombre de Cristiano Omar M. A., de 42 años de edad.

Al lugar acudieron las autoridades policiales quienes se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes.