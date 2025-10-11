  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 11 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Interceptan y matan a hombre en calles de Cajeme

Un hombre fue privado de la vida por sujetos armados en un nuevo hecho violento en Cajeme.

Oct. 11, 2025
Interceptan y matan a hombre en calles de Cajeme

La violencia continúa presente en Cajeme, y es que la mañana de este sábado un nuevo hecho violento se hizo presente cuando sujetos armados privaran de la vida a un hombre que fue interceptado en calles de la colonia Primavera.

Por lo anterior se llevó a cabo una movilización de los cuerpos policiales, quienes, al arribar al lugar de los hechos, en el tramo determinado por las calles Mezquita y Misiones, corroboraron la presencia de la víctima, una persona del sexo masculino, quien fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, lamentablemente perdió la vida al recibir atención en un hospital de la localidad al no superar las lesiones.

imagen-cuerpo

De acuerdo a los primeros reportes, el ahora occiso fue interceptado por personas armadas quienes no dudaron en accionar en reiteradas ocasiones sus armas y posteriormente huir del lugar, sobre la persona agredida, se informó que respondía al nombre de Cristiano Omar M. A., de 42 años de edad.

Al lugar acudieron las autoridades policiales quienes se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Identifican a las víctimas de accidente en obra de rehabilitación
Policiaca

Identifican a las víctimas de accidente en obra de rehabilitación

Octubre 11, 2025

Tres personas pierden la vida en accidente de obra hidrosanitaria al oriente de Ciudad Obregón

Se derrumba zanja en Plano Oriente y sepulta a cuatro personas; hay un rescatado
Policiaca

Se derrumba zanja en Plano Oriente y sepulta a cuatro personas; hay un rescatado

Octubre 10, 2025

La zona está en proceso de rehabilitación del drenaje; presumen que los accidentados están heridos o dejaron de existir

Detienen a un hombre por tentativa de homicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a un hombre por tentativa de homicidio en Ciudad Obregón

Octubre 10, 2025

El tipo habría atacado a un sujeto en la colonia Luis Echeverría; no logró su cometido debido a que se le descompuso el arma