Tirotean vivienda en la Alameda, al norte de Ciudad Obregón

Un domicilio ubicado en el fraccionamiento Alameda fue tiroteado durante la mañana de este domingo, situación que movilizó a elementos policiacos y militares, así como a personal de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron poco después de las 04:00 horas, en calle Islas Marquesas e Isla Samoa, al norte de Ciudad Obregón.

Al revisar la zona, autoridades descartaron la presencia de víctimas, por lo que solamente fue necesario que intervinieran peritos, quienes recolectaron los indicios balísticos que quedaron esparcidos en la escena.

Mientras tanto, la zona fue resguardada por agentes de la Policía y personal de la Secretaría de Marina, quienes además desplegaron un operativo en la zona, sin lograr ubicar a los responsables de los hechos.