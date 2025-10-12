  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 12 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Tirotean vivienda en la Alameda, al norte de Ciudad Obregón

El ataque; que ocurrió durante la madrugada del domingo; no dejó personas lesionadas

Oct. 12, 2025
Tirotean vivienda en la Alameda, al norte de Ciudad Obregón

Un domicilio ubicado en el fraccionamiento Alameda fue tiroteado durante la mañana de este domingo, situación que movilizó a elementos policiacos y militares, así como a personal de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron poco después de las 04:00 horas, en calle Islas Marquesas e Isla Samoa, al norte de Ciudad Obregón.

Al revisar la zona, autoridades descartaron la presencia de víctimas, por lo que solamente fue necesario que intervinieran peritos, quienes recolectaron los indicios balísticos que quedaron esparcidos en la escena.

Mientras tanto, la zona fue resguardada por agentes de la Policía y personal de la Secretaría de Marina, quienes además desplegaron un operativo en la zona, sin lograr ubicar a los responsables de los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Fallece motociclista en accidente en el Valle del Yaqui
Policiaca

Fallece motociclista en accidente en el Valle del Yaqui

Octubre 12, 2025

El fatídico percance sucedió al sur de la Comisaría de Pueblo Yaqui

Interceptan y matan a hombre en calles de Cajeme
Policiaca

Interceptan y matan a hombre en calles de Cajeme

Octubre 11, 2025

Un hombre fue privado de la vida por sujetos armados en un nuevo hecho violento en Cajeme.

Identifican a las víctimas de accidente en obra de rehabilitación
Policiaca

Identifican a las víctimas de accidente en obra de rehabilitación

Octubre 11, 2025

Tres personas pierden la vida en accidente de obra hidrosanitaria al oriente de Ciudad Obregón