Policiaca

Interceptan tráiler cargado de Huachicol en Guaymas

El piloto de la unidad de carga y su acompañante fueron detenidos

Oct. 12, 2025
Elementos de la Guardia Nacional detectaron un tráiler que transportaba más de 50 mil litros de combustible de dudosa procedencia en el municipio de Guaymas.

Lo anterior sucedió en el kilómetro 17 de la carretera Internacional tramo Guaymas -  Hermosillo, sitio en el que los agentes realizaban patrullajes de vigilancia, cuando observaron la unidad de carga que circulaba sin señalamientos preventivos.

Posteriormente, al hacer una revisión exhaustiva y solicitar la documentación correspondiente, el chofer y acompañante dijeron no contar con ella, por lo que, al no poder acreditar la legal procedencia de los 55 mil litros de combustible, ambos fueron detenidos, y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

