Esta es la lista de personas heridas y que viajaban en el camión que se accidentó en Sonora

La mañana de este viernes 17 de octubre, se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 234 de la carretera Internacional México 15, tramo Guaymas-Hermosillo, en el que participó un autobús de la línea Tufesa, que dejó como saldo 7 muertos y 24 heridos. Los choferes, que ya están identificados, huyeron, pero se les sigue la pista con operativos.

Así, y luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciara las investigaciones, esta tarde dieron a conocer la lista de las personas que resultaron heridas, así como el hospital al que fueron llevadas.

Alejandra Guadalupe Cota Núñez (IMSS 14)

Daniel Ramírez Ramírez (Hospital Militar)

Denisse María Amavisca Gordillo (Isssteson)

Francisco Javier Frutos Eseguia (IMSS 14)

Gregorio Rodríguez Parra (IMSS 14)

Iker Humberto Pérez Martínez (Hospital Infantil del Estado de Sonora [HIES])

Jaime Alejandro Duarte Gaxiola (Isssteson)

Joel Alberto Acosta Ortiz (IMSS 14)

Jorge Enrique Zambrano de la Cruz (Hospital Militar)

José Carmelo Verdiales Cordero (IMSS 2)

Margarita Soledad Rivera (IMSS 2)

María Elena Martínez Peña (Hospital General de Estado [HGES])

María Guadalupe Sandoval Arroyo (Clínica Noroeste)

Melani Dayana Pérez Martínez (HIES)

Nuvia Lizbeth Cárdenas Leyva (IMSS 2)

Rodrigo Roque Ángeles (IMSS 2)

Teresa de Jesús Verdiales Cordero (IMSS 2)

Aunque la lista oficial de personas que resultaron con vida, pero con lesiones de distinta gravedad, quedan por identificar 6 de las 7 personas que perdieron la vida, ya que una fue identificada como Fátima, quien se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas.

En las labores de rescate tomaron parte ocho grupos multidisciplinarios, entre los que estaban Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y 10 hospitales.

En cuanto a las investigaciones, una de las líneas plantea que el chofer pudo haberse quedado dormido, ya que no había huellas de derrape en la carpeta hidráulica.