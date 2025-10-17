Esta es la lista de personas heridas y que viajaban en el camión que se accidentó en Sonora

La mañana de este viernes 17 de octubre, se registró un fuerte accidente a la altura del kilómetro 234 de la carretera Internacional México 15, tramo Guaymas-Hermosillo, en el que participó un autobús de la línea Tufesa, que dejó como saldo 7 muertos y 24 heridos. Los choferes, que ya están identificados, huyeron, pero se les sigue la pista con operativos.
Así, y luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciara las investigaciones, esta tarde dieron a conocer la lista de las personas que resultaron heridas, así como el hospital al que fueron llevadas.
- Alejandra Guadalupe Cota Núñez (IMSS 14)
- Daniel Ramírez Ramírez (Hospital Militar)
- Denisse María Amavisca Gordillo (Isssteson)
- Francisco Javier Frutos Eseguia (IMSS 14)
- Gregorio Rodríguez Parra (IMSS 14)
- Iker Humberto Pérez Martínez (Hospital Infantil del Estado de Sonora [HIES])
- Jaime Alejandro Duarte Gaxiola (Isssteson)
- Joel Alberto Acosta Ortiz (IMSS 14)
- Jorge Enrique Zambrano de la Cruz (Hospital Militar)
- José Carmelo Verdiales Cordero (IMSS 2)
- Margarita Soledad Rivera (IMSS 2)
- María Elena Martínez Peña (Hospital General de Estado [HGES])
- María Guadalupe Sandoval Arroyo (Clínica Noroeste)
- Melani Dayana Pérez Martínez (HIES)
- Nuvia Lizbeth Cárdenas Leyva (IMSS 2)
- Rodrigo Roque Ángeles (IMSS 2)
- Teresa de Jesús Verdiales Cordero (IMSS 2)
Aunque la lista oficial de personas que resultaron con vida, pero con lesiones de distinta gravedad, quedan por identificar 6 de las 7 personas que perdieron la vida, ya que una fue identificada como Fátima, quien se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas.
En las labores de rescate tomaron parte ocho grupos multidisciplinarios, entre los que estaban Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y 10 hospitales.
En cuanto a las investigaciones, una de las líneas plantea que el chofer pudo haberse quedado dormido, ya que no había huellas de derrape en la carpeta hidráulica.