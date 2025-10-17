  • 24° C
Policiaca

Decomisan drogas, cartuchos y moto robada durante cateo en San José de Bácum

La liviana unidad había sido despojada en mayo de este año en ese municipio

Oct. 17, 2025
Una diligencia de cateo ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), derivó en el aseguramiento de indicios relacionados con el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en un domicilio en Bácum.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Benito Juárez, entre Ignacio Aldama y Guadalupe Victoria, en la localidad de San José de Bácum.

Durante la inspección, peritos de la FGJES procesaron la escena y documentaron los hallazgos, fijando y embalando como indicios 65 envoltorios de plástico con hierba verde con características físicas de mariguana y 17 envoltorios con sustancia granulada similar a crystal.

Además, 11 cartuchos útiles calibre 7.62x39, 5 cartuchos útiles calibre .223, dos radios portátiles color negro, una funda para pistola de material tipo piel color negro y una motocicleta marca Italika, color gris, sin placas, con reporte de robo del pasado 20 de mayo en el mismo municipio de Bácum.

Los objetos asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de los probables responsables y el origen de los indicios.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

