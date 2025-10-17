Lo privan de la libertad mientras cortaba el cabello en Ciudad Obregón

Un hombre de oficio peluquero fue privado de su libertad, mientras le cortaba el cabello a un cliente en la zona suroeste de Ciudad Obregón.

El "levantón" ocurrió la noche del jueves, en una vivienda de la calle San Gabrielinos entre Orión y Sierra, en el fraccionamiento Misión San Gabriel.

La víctima fue identificada como Francisco o "El Pancho", vecino de la colonia Valle Verde, a quien, según testigos, tres sujetos encapuchados y armados se llevaron por la fuerza a bordo de un sedán de color oscuro.

El hecho fue reportado al 911, movilizando a las distintas corporaciones policiacas, así como a personal de la Fiscalía, quien inició con las averiguaciones correspondientes.