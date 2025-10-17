  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Lo privan de la libertad mientras cortaba el cabello en Ciudad Obregón

El "levantón" ocurrió en una vivienda del fraccionamiento Misión San Gabriel

Oct. 17, 2025
Lo privan de la libertad mientras cortaba el cabello en Ciudad Obregón

Un hombre de oficio peluquero fue privado de su libertad, mientras le cortaba el cabello a un cliente en la zona suroeste de Ciudad Obregón.

El "levantón" ocurrió la noche del jueves, en una vivienda de la calle San Gabrielinos entre Orión y Sierra, en el fraccionamiento Misión San Gabriel.

La víctima fue identificada como Francisco o "El Pancho", vecino de la colonia Valle Verde, a quien, según testigos, tres sujetos encapuchados y armados se llevaron por la fuerza a bordo de un sedán de color oscuro.

El hecho fue reportado al 911, movilizando a las distintas corporaciones policiacas, así como a personal de la Fiscalía, quien inició con las averiguaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
En Hermosillo, detienen a pareja chiapaneca acusada de trata de personas
Policiaca

En Hermosillo, detienen a pareja chiapaneca acusada de trata de personas

Octubre 17, 2025

Erasmo y Cecilia presuntamente obligaban a diez menores de edad y tres adultos a pedir limosna

Identifican a detenidos tras violenta jornada en Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a detenidos tras violenta jornada en Ciudad Obregón

Octubre 17, 2025

Durante el operativo, autoridades aseguraron tres armas de fuego, cargadores y cartuchos

Asesinan a menor de edad en Casa Real, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a menor de edad en Casa Real, al noreste de Ciudad Obregón

Octubre 17, 2025

El homicidio ocurrió cerca de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales (USSI) Norte